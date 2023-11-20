Україна повернула тіла ще 94 загиблих бійців

На підконтрольну уряду України територію повернено тіла ще 94 загиблих українській військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України. ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих – йдеться у повідомленні.

Захід здійснювався Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Зазначається, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.