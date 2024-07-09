Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершено

Двоє осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Внаслідок атаки росіян на цій локації двоє осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців”, – написав він у Telegram.

Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини. 117 людей постраждало, з них – 10 дітей. // LB.ua