Україна та РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень

У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули військових, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям. Значна частина звільнених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених сьогодні воїнів – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років.

Додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.