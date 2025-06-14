Україна та РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень

Україна та Росія у суботу, 14 червня, провели новий обмін полоненими. Це вже четвертий обмін за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив глава держави, серед звільнених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули військових, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям. Значна частина звільнених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених сьогодні воїнів – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років.

Додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Як повідомив омбудсмен прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому з повернутих воїнів – 63 роки, наймолодшому – 21 рік. Серед звільнених є ті, які вважалися зниклими безвісти.

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