Україна та РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень
Україна та Росія у суботу, 14 червня, провели новий обмін полоненими. Це вже четвертий обмін за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Як зазначив глава держави, серед звільнених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули військових, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям. Значна частина звільнених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Більшість визволених сьогодні воїнів – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років.
Додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
Як повідомив омбудсмен прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому з повернутих воїнів – 63 роки, наймолодшому – 21 рік. Серед звільнених є ті, які вважалися зниклими безвісти.