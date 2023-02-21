Білий дім відреагував на антизахідні звинувачення Путіна: це абсурд та безвідповідальність

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що ніхто не нападає на Росію, а держсекретар США Ентоні Блінкен назвав дії Путіна “безвідповідальними”.

В Адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на риторику російського лідера Володимира Путіна про те, що саме Захід своїми ворожими діями спровокував російсько-українську війну.

Відзначимо, що сьогодні під час свого послання до Федеральних зборів Путін заявив, що напад РФ на Україну цілком виправданий через цю причину. У відповідь радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван назвав це звинувачення “абсурдним”, повідомляє BFMTV.

“Ніхто не нападає на Росію. Існує певний абсурд в ідеї, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого”, – сказав він.

Також Салліван прокоментував позицію з цього приводу американського лідера Джо Байдена, виступ якого очікується 21 лютого о 18:30 за київським часом. За словами Саллівана, Байден не збирається у своїй промові пропонувати Україні дипломатичний шлях закінчення війни. Натомість він згадає про відмінність цінностей демократій та авторитарних режимів й зробить акцент на боротьбі з агресорами, які намагаються знищити фундаментальні принципи демократії, відзначив Салліван.

Також свою заяву з приводу виступу Путіна зробив держсекретар США Ентоні Блінкен в коментарі CNN. Він прокоментував головну тезу диктатора щодо рішення РФ припинити участь в Договорі про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь й назвав це “безвідповідальною” поведінкою. Він акцентував, що зі свого боку Білий дім готовий відновити відповідне партнерство в будь-який час.

“Ми будемо уважно спостерігати, що насправді робить Росія”, – пообіцяв він.

УНІАН