Ще одна євроінтеграційна вимога: ВР підтримала надання НАЗК можливості перевіряти набуте до держслужби майно

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до проходження державної служби.

Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні законопроект про можливість Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряти майно декларантів, набуте до державної служби, повідомили у понеділок із депутатського корпусу, пише УНН.

Ухвалено (№10262) можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до публічної служби, у першому читанні – написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Зі слів Железняка, нардепи відали за законопроект 287 голосів.

Як уточнив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, ідеться про зміни до закону “Про запобігання корупції” щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської комісії щодо України (№10262).

“Європейська комісія у звіті звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану. Це одна з важливих умов для подальшої євроінтеграції”, – зауважив Железняк.

Також Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про збільшення штату Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до 1000 осіб, що також є вимогою Єврокомісії.