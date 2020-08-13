Контрабанда білоруських цигарок продовжується – зупинено чергову партію вартістю понад 21 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з працівниками Чернігівського прикордонного загону ДПС та Північної митниці Держмитслужб під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області зупинено чергову партію контрабандних тютюнових виробів білоруського виробництва, яку намагались ввезти на територію України.

Встановлено, що громадяни Республіки Білорусь здійснювали незаконне переміщення оптових партій цигарок через пункт пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці ДМС. При цьому, «бізнесмени» використовували вантажі-прикриття, зокрема, добрива для сільськогосподарського використання. Одержувачами тютюнових виробів значились реальні підприємства Київської області.

Проведеними обшуками з незаконного обігу вилучено 530 тисяч пачок сигарет, маркованих акцизними марками Республіки Білорусь, на суму понад 21 млн гривень, а також вантажні автомобілі, які використовувалися для їх транспортування.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи по встановленню причетних до такої діяльності осіб.

Нагадаємо, що протягом минулих двох тижнів працівниками вказаних підрозділів на цьому ж пункті пропуску під час проведення митного огляду та подальших обшуків з незаконного обігу вилучено понад 424 тисяч пачок цигарок, маркованих акцизними марками Республіки Білорусь, орієнтовною вартістю понад 15 млн гривень.

Державна фіскальна служба України