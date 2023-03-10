Жителя Золотоноші судитимуть за розповсюдження дитячої порнографії

Золотоніською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розповсюдження зображень порнографічного характеру, у тому числі вчиненого повторно, розповсюдження дитячої порнографії, розпусних дій щодо неповнолітньої та малолітньої особи (ч. 1, 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1, ч.1,2 ст.156 КК України).

За версією слідства 40-річний житель Золотоніського району упродовж 2020-2022 років за допомогою соціальних мереж Facebook та Instagram розповсюджував зображення та відеофайли порнографічного характеру, у тому числі й ті, що належать до дитячої порнографії.

Також чоловік вчинив розпусні дії з ознаками інтелектуального розбещення, розповсюджуючи зображення порнографічного характеру серед неповнолітніх та малолітніх дітей.

Наразі процесуальним прокурором до суду скеровано обвинувальний акт стосовно підозрюваного.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури