Экспедитор похитил более 200 тысяч гривен, инсценировав ограбление

Экспедитор в Харькове подстроил нападение на себя, чтобы украсть деньги у частного предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 5 декабря на улице Чувашской в 23:20 к водителю автомобиля на автозаправке подошел неизвестный. Он открыл двери машины, забрызгал 28-летнему мужчине лицо газовым баллончиком, после чего забрал сумку с более чем 237 тысячами гривен и сбежал.

Полицейские начали расследование и определили местоположение злоумышленника. Кроме того, выяснилось, что нападение было заранее подстроено. Стражи порядка установили, что экспедитор взял у предпринимателя деньги и договорился со своим 40-летним знакомым о нападении и дальнейшем разделении украденного между собой. Свои поступки фигурант объяснил тяжелым материальным положением.

Полицейские 10 декабря сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремный срок от трех до шести лет. // newsone.ua