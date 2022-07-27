На Хмельниччині 51-річну жінку затримали за замах на вбивство співмешканця

За скоєне зловмисниці може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

Подія трапилась вчора, 25 липня, близько 21:00 години в м. Волочиськ по вул. Коцюбинського. Під час розпивання спиртних напоїв за місцем проживання між 51-річною жінкою та її 51-річним співмешканцем виникла сварка. У ході конфлікту жінка схопила ножа й завдала чоловікові кілька ударів у різні частини тіла.

Зрозумівши, що накоїла, жінка кинулась за допомогою у сусідню кімнату, де в цей час спав товариш подружжя. Той і викликав швидку та поліцію.

Потерпілого з ножовими пораненнями госпіталізували у Волочиську районну лікарню. Працівники місцевого відділу поліції затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області