Україна та Росія провели перший обмін полоненими

Додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір» та 10 військових.

Сьогодні за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Україна обміняла 10 захоплених у полон окупантів на 10 своїх військовослужбовців.

Також російська сторона забрала 11 цивільних моряків, яких українські військові врятували із затопленого судна біля Одеси.

Внаслідок обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», захоплених окупантами при спробі забрати військових з острова Зміїний.

Сам рятувальний корабель повернуть Україні, після чого він буде відправлений до порту в Туреччині. // УНІАН