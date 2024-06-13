Україна та Японія підписали безпекову угоду

Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів та продовжуватиме підтримку протягом 10-річного терміну дії угоди.

У четвер, 13 червня, Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду. У рамках угоди Японія упродовж 2024 року надасть Україні 4,5 мільярди доларів та підтримуватиме Україну протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у мережі “Х”.

“Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і я щойно підписав угоду про безпеку між Україною та Японією. Унікальний документ з однією з найбільш економічно та технологічно розвинених країн світу”, – написав Зеленський.

Зокрема, впродовж 2024-го Японія надасть Україні 4,5 мільярди доларів та підтримуватиме Україну протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

“Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення”, – розповів президент.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, уперше двостороння безпекова угода на виконання Спільної декларації G7 підписана з країною з Тихоокеанського регіону поза НАТО.

“Наш важливий партнер, одна з найбільш економічно та технологічно розвинутих країн світу, конституційні обмеження якої не завадили формалізувати довгострокові зобов’язання щодо підтримки України у сфері безпеки та оборони. З початку повномасштабного вторгнення Японія вже надала Україні фінансову, гуманітарну та іншу допомогу на суму понад 12 млрд дол. США”, — написав Жовква.

За словами заступника керівника Офісу президента, Угода зафіксувала основні напрями довгострокової допомоги Японії у сфері безпеки та оборони, у тому числі надання нелетального обладнання, а також закріплює розвиток співробітництва в рамках коаліцій спроможностей, включаючи ІТ-коаліцію та Коаліцію з розмінування.

Документ закріпив положення про співпрацю у гуманітарній, технічній та фінансовій сферах, допомогу у лікуванні поранених українських військовослужбовців, співпрацю у сфері розвідки, посилення захисту критичної інфраструктури, зміцнення кібер- та інформаційної безпеки, зусилля для забезпечення свободи судноплавства і безпеки морських шляхів, а також підтримку Японії у сфері відбудови України.

Особлива увага відведена промисловому співробітництву, де Японія займає лідерські позиції у світі. Разом з Японією ми вивчатимемо можливості розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та досліджень у ключових секторах.

Окрім того, Японія підтримує Українську Формули миру (де співголовує в пункті 1 “Радіаційна та ядерна безпека”), посилення санкцій, співпрацю щодо розробки механізму відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.

Японія також продовжуватиме надавати підтримку Україні у зміцненні ядерної безпеки, зокрема для Запорізької атомної електростанції.

Також Україна та Японія погодилися встановити двосторонній Діалог з безпекової політики та узгодили механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України. // LB.ua