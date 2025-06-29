Україна виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін – нардеп

Рішення має затвердити парламент.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Про це у своєму Facebook розповів народний депутат від фракції “Голос” Роман Костенко.

“Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень”, — вказав депутат.

За словами Костенка, тепер питання має розглянути Верховна Рада. Після законодавчого закріплення рішення Україна остаточно поверне собі право на ефективний захист, підкреслив він.

Офіційний вихід держави з Оттавської конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН. Після цього Україна зможе офіційно застосовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.

Нагадаємо, з Оттавської конвенції також виходять Литва, Латвія, Естонія та Польща. Причиною вони називають військові загрози з боку РФ та Білорусі, які значно зросли протягом останніх років. Нещодавно фінський парламент також проголосував за вихід з Оттавської конвенції через сусідство з РФ. // Дзеркало тижня