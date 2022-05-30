Україні передали 8 словацьких гаубиць Zuzana 2, що б’ють на 40 кілометрів

Перші повідомлення про переговори зі Словаччиною щодо цих гаубиць з’явилися на початку квітня.

Словацькі самохідні артилерійські установки Zuzana 2, що б’ють на 40 кілометрів, вже передані Україні.

Цю інформацію офіційно підтвердив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Defence 24.

Він повідомив про передачу восьми гаубиць Zuzana 2 калібром 155 мм.

Перші повідомлення про переговори щодо цієї гаубиці з’явилися на початку квітня. 16 травня Міноборони Словаччини повідомило, що українські військові вже проходять навчання щодо застосування цього типу гаубиць.

Zuzana 2: Що відомо про зброю

Гаубиця Zuzana 2 – модернізований варіант САУ DANA M2.

Гаубиця може вражати цілі на відстані до 40 кілометрів і здатна виробляти 5 пострілів в хвилину.

Характеристики САУ Zuzana 2

Калібр: 155 мм

Довжина стовбура: 52 калібру

Максимальна дальність стрільби: 40 км (снарядом з поліпшеною балістикою)

Темп стрільби: 6 в першу хвилину, 5 в кожну наступну

Боєкомплект: 40 снарядів

Шасі: колісний 8×8

Ці артилерійські системи використовуються в армії Польщі, Чехії та Грузії. // УНІАН