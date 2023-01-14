Україні загрожує нова масована російська ракетна атака, оголошено тривогу (мапа)

Не виключена можливість зміни курсу ракет агресора.

Начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк попередив українців про небезпеку.

Він закликав громадян не ігнорувати тривогу, оскільки очікується масований ракетний удар окупантів. У ЗСУ не виключають можливість зміни початкового курсу ворожих ракет.

В ОК “Південь” повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Згідно з останніми підрахунками, наразі загальний залп “Калібрів” складає 20 ракет.

Станом на 12:50 оголошено тривогу у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. // УНІАН