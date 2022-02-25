Українська армія пішла у контрнаступ у районі Біловодська на Луганщині
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею.
Близько полудня в п’ятницю, 25 лютого, українська армія прорвала позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочала контрнаступ.
Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.
«Сьогодні опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом», – сказано в повідомленні.
«Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ», – додали у штабі ООС. // LB.uaTweet