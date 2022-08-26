За матеріалами СБУ підозру отримав Рамзан Кадиров і два його найближчі поплічники

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:

Рамзана Кадирова, голови чеченської республіки рф;

Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці; Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії російської федерації.

Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Данііл Мартинов у минулому був спецпризначенцем фсб. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони фсб.

Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами:

були взяті в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких – більше сотні лежачих хворих; підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів.

За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.

Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «хоронили» тут же, поблизу будинку.

Обидва «військові чиновники» звинувачуються в:

утримуванні цивільних; порушенні правил поводження з цивільним населенням; використанні їх у якості «живого щита».

А Хусейн Межидов – ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами під час ведення бойових дій проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управління СБУ, за оперативним супроводом Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою (ГУ «Д») СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки продовжує системно документувати злочини російської окупаційної армії.

Служба безпеки України