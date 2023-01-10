Судитимуть двох поліцейських які перейшли на бік російських окупантів
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно колишніх поліцейських за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.
Розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи працівниками поліції перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.
Колишній слідчий Маріупольського райуправління поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області пройшов співбесіду у приміщенні захопленого відділу поліції № 4 з представниками так званої «ДНР», які є частиною окупаційної адміністрації РФ. У подальшому він добровільно вступив на службу до незаконного окупаційного правоохоронного органу «Ильичевского РО Мариупольского ГУ МВД ДНР».
Експрацівник поліції Бердянського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області на виконання вказівок окупаційної влади, встановленої військовослужбовцями ЗС РФ, взяв участь у так званому забезпеченні громадського порядку під час проведення незаконних масових заходів у м. Бердянськ з нагоди святкування Дня перемоги. У подальшому він добровільно вступив на службу до незаконного окупаційного правоохоронного органу.
Зрадивши українському народові, колишні поліцейські працювали в інтересах ворога, виконуючи функції представників незаконних правоохоронних органів.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.