Українська енергетика знову під масованим російським ударом
Російські окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом знову опинилася енергетична система.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. // ГлавкомTweet