Українська енергетика знову під масованим російським ударом

Російські окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом знову опинилася енергетична система.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Раніше почали з’являтися неофіційні повідомлення про те, що почали діяти екстрені відключення світла. Як зазначив міністр, енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

«Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Як повідомлялося, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. // Главком