Українська ППО вночі знищила 43 із 44 випущених Росією ракет і дронів

Цієї ночі росіяни атакували Україну 44 повітряними цілями. Запустили 16 ударних БпЛА та 28 крилатих ракет.

ППО збила усі 28 крилатих ракет, а також 15 ударних БпЛА у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

“16 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ)”, – додав він.

У Повітряних силах зауважили, щодо відбиття повітряного западу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Нагадаємо, що в Житомирській області ворог атакував обʼєкт інфраструктури. В Києві та Києвській через падіння уламків є загиблі та поранені, пошкоджено будинки та нежитлові приміщення. // LB.ua