Українська ППО збила ще один російський Су-34
Українські сили протиповітряної оборони збили ще один російський бомбардувальник Су-34.
Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром.
Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.
“Вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні”, – заявив він.
Збиття російських Су-34
22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.
Після чого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно не потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак – один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.
Також у командуванні натякнули, що російські Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.
При цьому президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявляв, що можливість українських військових збивати російські винищувачі є “одним із ключів до справедливого завершення війни”.