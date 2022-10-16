Українська розвідка дасть $100 000 за полоненого Гіркіна, активісти – ще $50 000

СБУ та Генпрокуратура порушили проти нього низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що виплатить $100 000 за передачу в український полон одного з найвідоміших російських терористів Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це йдеться на сайті ГУР.

У розвідці зазначили, що Гіркін вирішив поновити свою участь у війні проти України.

“Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий “міністр оборони ДНР”. Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17″, – йдеться в повідомленні ГУР.

Українська розвідка оприлюднила номер телефону для зв’язку з цього приводу: +380 93 117 5809 (через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).