Військового, який розголосив в Instagrm локацію своєї військової частини, покарали умовно

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 вересня, оприлюднений тільки 17 листорпада.

Обвинувачений із 5 квітня 2022 року проходив військову службу у званні солдат на посаді номеру обслуги 4 гармати 2 взводу 2 батареї 91 протитанкового дивізіону військової частини Міністерства оборони України.

22 квітня 2022 року тимчасовий табір підрозділів військової частини розгорнувся неподалік села Дівички Бориспільського району Київської області. Військовослужбовець на своєму телефоні зробив знімок екрану в застосунку «Карти» із геоміткою, яка відображає поточне розташування тимчасового табору військової частини.

Того ж дня о 22 годині 10 хвилин солдат поширив світлину серед невизначеного кола осіб шляхом публікації у розділі «Сторіз» у соцмережі Instagram, що дозволяло ідентифікувати знаходження табору на місцевості. Подібна інформація на той момент у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами не розміщувалась.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Сторони дійшли згоди про покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно зі звільненням на іспитовий строк 2 роки.