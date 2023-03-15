Українські бійці «демілитарізували» російський «невидимий» і «невразливй» БПЛА ZALA

“Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх “Буковель-AD” не залишають ворогу жодного шансу”, – зауважили військові.

Бійці 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського “приземлили” російський БпЛА ZALA 421-16E2.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

За словами військових, росіяни називали цей безпілотник “невразливим” і “невидимим”.

“Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх “Буковель-AD” не залишають ворогу жодного шансу… Завдяки злагодженій роботі військових, ця пташка вже відліталась. Виговці б’ють точно”, – підкреслили бійці.

У бригаді повідомили, що ZALA 421-16E2 призначений для ведення повітряної розвідки та спостереження. Він оснащений камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту – до чотирьох годин, висота – до 3600 м, відстань – до 35 км, вага – 7,5 кг, розмах крила – 2,8 м. БпЛА виконаний за схемою “літаюче крило”, він може працювати у звичайному та безшумному режимах. // LB.ua