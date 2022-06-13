Українські бійці знищили на сході майже 50 окупантів, – ОТУ «Схід»

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Також наші воїни знищили три склади ворога.

13 червня українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили 48 загарбників.

Українські бійці знищили на сході майже 50 окупантів, – ОТУ "Схід"

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».

Українські захисники сьогодні знищили:

  • БМП – 1;
  • спеціальна техніка – 1;
  • мінометів – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1.

Також українські захисники знищили два склади з боєприпасами та ще один із паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищив ворожий бойовий вертоліт Ка-52. // LB.ua

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