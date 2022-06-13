Українські бійці знищили на сході майже 50 окупантів, – ОТУ «Схід»
Також наші воїни знищили три склади ворога.
13 червня українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили 48 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».
Українські захисники сьогодні знищили:
- БМП – 1;
- спеціальна техніка – 1;
- мінометів – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1.
Також українські захисники знищили два склади з боєприпасами та ще один із паливно-мастильними матеріалами.
Нагадаємо, зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищив ворожий бойовий вертоліт Ка-52. // LB.ua