Українські біженці зможуть залишитись у Канаді

Українці зможуть отримати постійний статус у Канаді

В інтерв’ю телеканалу CBC.прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, зможуть отримати постійний статус.

“Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому та приєднатися до відновлення, але багато та охочих залишитися. Їм будуть раді, і вони зможуть одночасно бути славними канадцями та гордими українцями”, – сказав Трюдо в інтерв’ю, яке було записано у приміщенні пекарні у Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.

Усього за минулий рік до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі вони були біженцями. Із середини березня федеральний уряд затвердив понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від українців.

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