Українські хакери зламали п’ять білоруських сайтів: знищено 50 терабайт даних

Українська хакерська група Bandera Hackers зламала п’ять сайтів білоруських відомств.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter хакерів.

Хакерську атаку здійснили на сайти держзакупівель goszakupki.by та icetrade.by, сайт національного центру маркетингу та кон’юнктури цін ncmps.by, центр, що його засвідчує, ca.ncmps.by та портал інформаційної підтримки експорту export.by.

На цих сайтах хакери розмістили антивоєнні зображення.

«Зламали http://ncmps.by, http://ca.ncmps.by, http://goszakupki.by, http://icetrade.by, http://export.by. «Денацифікували» основи держзакупівель, ПЗ, файли ЕЦП, документи (50 тб інформації). Бекапи зникли, мережа розвалилася», — напсиали хакери.

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