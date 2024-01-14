Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергетичних компаній Росії

Хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів “Перменерго” Пермського краю Росії.

Про це повідомляє IT армія України на своїй сторінці у Telegram.

Українські хакери зупинили роботу сайту та платіжних шлюзів. Можливе порушення внутрішніх операцій “Перменерго”.

Як зазначають в IT армії України, операція не вплине на постачання електроенергії в регіоні, натомість призведе до тимчасової втрати контролю над управлінням енергомережі, а також змусить РФ вливати додаткові гроші на відновлення роботи.

Нагадаємо:

Українське хакерське угруповання Blackjack, яке ймовірно пов’язане з СБУ, зламало московський інтернет-провайдер “М9ком” та видалили дані.

У січні українське хакерське угруповання Kiborg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу російського “Альфа-Банку”. // Економічна правда

