Українські мехводи вже освоїли керування танками Challenger 2, – Міноборони Британії

Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2. Бійці ЗСУ цього тижня освоїли керування машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії.

Фото: навчання українських військових на танках Challenger 2 (twitter.com/DefenceHQ)

“Цього тижня танкісти ЗСУ швидко освоїли управління могутнім Challenger 2. Великобританія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути собі територію”, – йдеться у повідомленні відомства.

Фото: навчання українських військових на танках Challenger 2 (twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, 14 січня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2 , а також додаткові артилерійські системи.

Згодом українські бійці вирушили до Британії для проходження навчань на цих танках. А британський міністр оборони Бел Уоллес повідомив, що постачання танків Challenger 2 Україні очікується до літа.

Що відомо про танки Challenger 2 і на що вони здатні .

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