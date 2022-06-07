Українські Повітряні сили знищили 20 окупантів та ворожі логістичні центри

Минулої доби українські Повітряні сили знищили до двадцяти осіб живої сили противника, техніку та склади окупантів, а також два ворожих безпілотники.

Про це інформує Командування Повітряних сил Збройних Сил України, передає УНН.

«Ударна авіація відпрацювала по наземних цілях», — йдеться у повідомленні.

Так, повідомляється, що 6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках.

Знищено бойові броньовані машини, до двадцяти осіб живої сили противника, уражено логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами.

Підрозділами протиповітряної оборони знищено два безпілотники «Орлан-10».