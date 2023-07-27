Українські війська звільнили село Старомайорське
Українські військові звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське Донецької області.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Голова держави опублікував відео, на якому українські військові повідомляють про звільнення Старомайорська.
“35-та бригада, а також батальйон тероборони “Арей” виконуючи завдання звільнили село Старомайорське”, – заявили військові у відео.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Старомайорська Донецької області.
“Наразі наші захисники продовжують зачищати населений пункт”, – написала вона в Telegram.