Українські військові 22 квітня знищили російський гелікоптер Мі-24, а також чотири безпілотники, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, це два розвідувальні безпілотники, «Орлан-10» і Zala, та два дрони-камікадзе типу «Ланцет».

Раніше у вечірньому зведенні 22 квітня Генштаб інформував, що впродовж доби російські війська завдали по території України три ракетних та 24 авіаційні удари. Українські військові відбили за добу понад 40 атак сил РФ на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках, додали в Генштабі.