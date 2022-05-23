Українські військові ліквідували підрозділ псковських десантників (фото)

Росія продовжує нести втрати в Україні.

Львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії російських військ.

Про це у Фейсбуці повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

«В одному з районів виконання завдань, воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у командуванні, в особистих документах одного зі знищених загарбників – старшого лейтенанта Романа Локоткова – зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв’язку 76-ї десантно-штурмової дивізії. // УНІАН