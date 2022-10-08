Українські військові збили російський літак Су-34

У суботу, 8 жовтня, був опублікований відеозапис зі збиттям українськими військовими російського літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Українські військові збили російський літак Су-34

GettyImages

“Долітався”, – йдеться у повідомленні.

За словами військових, українські засоби протиповітрянної оборони збили російський літак Су-34. Це відбулось під час контрнаступу на сході України.

На відеозаписі можна побачити, що двом пілотам вдалося катапультуватися.

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