Українські військові збили російський літак Су-34
У суботу, 8 жовтня, був опублікований відеозапис зі збиттям українськими військовими російського літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
“Долітався”, – йдеться у повідомленні.
За словами військових, українські засоби протиповітрянної оборони збили російський літак Су-34. Це відбулось під час контрнаступу на сході України.
На відеозаписі можна побачити, що двом пілотам вдалося катапультуватися.