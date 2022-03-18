Українські військові знайшли посеред поля загубленого окупанта
Полонений зізнався, що його командир відібрав у нього телефон.
Російський військовий Парамошкін Дмитро Олексійович потрапив у полон ЗСУ.
Як повідомляє Останній Блокпост, окупант розповів, що він із Санкт-Петербурга. Також він зазначив, що на місці, де його знайшли наші військові, російські солдати були 4 дні тому.
Полонений склав усю зброю і розповів, що його командир капітан Дєнісов відібрав у нього телефон.
Він підтвердив, що він контрактник, а не строковик і знав, чому відправляється в Україну. // ДілоTweet