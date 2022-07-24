Відповідь за нічний обстріл Миколаєва.

В ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр ОК “Південь”.

За даними оперативного командування, ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського (Херсонська область -ред.) в ході виконання вогневих завдань.

Зазначається, що це – відповідь за нічний обстріл окупантами Миколаєва. Також під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.