Українські захисники нищать окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

«У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то», – розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них «почав їхати дах», а єдине, чим вони зараз займаються – втікають від українських воїнів.

«Высунулся — пули над башкой! Мы начали убегать, по нам «Град» в ж*пу лупит. С одной стороны арта (прим: артилерія) кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь», — жаліється він.

«Зато ты бегать быстро умеешь», — намагається розсмішити його дівчина.

Проте після такого натиску українських захисників йому не до сміху. Він думає вже не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: «Второй раз я сюда не поеду!».

Зі свого боку радимо йому та решті окупантів «сюда не ехать» дійсно.

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Слава Україні!

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України