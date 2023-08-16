Українці, які пережили катування, можуть отримати компенсацію: як її оформити?

Те, що за пошкоджене майно можна отримати компенсацію, більшість українців розуміє. Люди намагаються зафіксувати завдану шкоду та оформити відповідні документи, щоб мати за що відновити своє житло. А от про те, що існує допомога від держави для тих, хто пережив тортури – люди знають мало.

Юрист та адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини та громадської приймальні благодійної організації «Фонд милосердя та здоров’я» Олександр Данилов розповів журналістам «Вгору», яку допомогу можуть отримати жертви катувань.

Як оформити допомогу людям, до яких застосовувалося катування?

Загальний механізм працює так: відкривається кримінальне провадження та збираються докази. Це можуть бути свідчення родичів, сусідів, які бачили викрадення. Або розповіді тих, хто перебував поруч у місцях незаконного утримання, хто став свідком катувань, побиття, жорстокого поводження. Далі – справа за адвокатами.

Чи часто звертаються по допомогу люди, які пережили катування?

Про можливість отримати компенсацію знають мало, особливо в селах. Та й про пережитий досвід тортур люди воліють не говорити. Не всі, повертаючись із полону, з катівень, можуть повноцінно продовжити своє життя. На жаль, є випадки самогубств. Коли відкривається кримінальне провадження, то механізм у будь-якому випадку вимагає пояснень, розповідей, а згадувати боляче. Часто люди кажуть: «Мені не потрібні ці 100 тисяч, я просто хочу забути про це, і все».

Чому важливо розказати свою історію, навіть не маючи на меті отримати 100 тисяч?

Ми повинні зафіксувати всі злочини, бо для росіян прийде час відповідальності. І коли виникнуть питання, у нас будуть конкретні, структуровані кейси з допитаними людьми, з рішеннями комітетів ООН, висновками, рішенням Європейського суду з прав людини. Це покаже системність злочинів. Це – фактично доказова база для міжнародних судів для притягнення злочинців до кримінальної відповідальності.

Скільки зафіксовано випадків викрадень в цілому?

Ми задокументували приблизно до 600 випадків викрадень. Більшу частину цих людей уже повернули, про частину відомо, що вони незаконно утримуються росіянами, де вони перебувають. Для родичів ця інформація дуже важлива. Але є люди долі яких невідомі.

Якою може бути доля викрадених?

До затриманих на окупованій території дуже часто застосовують катування – жорстоке, дике, необґрунтоване та жахливе. Це найважчий момент. Потім людину або відпускають, або вона зникає з поля зору, або десь з’являється – в якомусь судовому процесі безпосередньо в окупованому Криму, або в «ДНР»-«ЛНР» (переважно в «ДНР»). Дуже часто росіяни заперечують, що утримують людину. Але може з’явитися опосередкована інформація від так званих «правоохоронних органів» Російської Федерації, що, наприклад, проводяться перевірки щодо її причетності до чогось. Це говорить про те, що росіяни хоча б фактично визнають, що працюють зі зниклим. Тому ми дуже радіємо, коли зниклих знаходять. Є надія на обмін після перемоги. Є можливість тиску через міжнародні організації – це не завжди ефективно, але все одно йде привернення уваги до проблеми.

Матеріал підготовлено медіавиданням «Вгору».