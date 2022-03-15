Под Киевом русские оккупанты убили оператора оператора канала Fox News Пьера Закревски

Оператор работавший во многих зонах боевых действий Пьер Закревски был с корреспондентом Бенджамином Холлом, который получил ранение, когда их автомобиль под Киевом расстреляли русские войска.

Об этом сообщает сайт американского телеканала Fox News. По сообщениям представителя МВД Украины Антона Геращенко, погибла также якобы и украинская журналистка.

Исполнительный директор Fox News Сюзанна Скотт заявила : «Пьер был убит в Горенке, недалеко от Киева. Вчера Пьер был с Бенджамином Холлом, когда их автомобиль был расстрелян.

В воскресенье американский режиссер Брент Рено, был убит российскими войсками в Ирпене под Киевом, также был ранен американский фотограф Хуан Арредондо.