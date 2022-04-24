У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, які окупанти скидали з літаків (фото)

У тілах жителів Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети — загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста з літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як підтвердили газеті експерти, десятки жертв з Бучі та Ірпені загинули від флешетів. Росіяни скидали ці снаряди на міста з літаків.

Видання зазначає, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Хоча ці снаряди не заборонені міжнародним правом, використання некерованої зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.