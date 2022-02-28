Українці з Французького іноземного легіону поїдуть в Україну в повній бойовій екіпіровці

Легіон складається з висококваліфікованих піхотинців.

Українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати в Україну в повній бойовій екіпіровці. Про це повідомляє Центр протидії інформації при РНБОУ.

«Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування», — сказано в повідомленні.

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. «Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь варвари!» – написали в ЗСУ. // LB.ua