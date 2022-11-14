Українці за два дні зібрали гроші на 20 морських дронів – Мінцифра

За два дні українці зібрали понад 200 млн гривень на флот морських дронів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

“За перші вісім годин було зібрано більше ніж 120 мільйонів грн. А на сьогодні, ранок понеділка – більше ніж 200 мільйонів гривень. Ми будемо протягом дня розуміти чітко суму. Але це вже точно дозволяє закупити 20 подібних дронів”, – заявив він.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про збір коштів на морські дрони і вже за дві години повідомив – гроші на перший зібрали.