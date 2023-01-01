Українців закликали повідомляти про проліт “Шахедів”: куди телефонувати

Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.

“Декілька груп “мопедів” запущено по Україні”, – сказав Шайхет. Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування. “Ми готові їх погасити”, – додав начальник обласної поліції.