Українців закликали повідомляти про проліт “Шахедів”: куди телефонувати
Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.
“Декілька груп “мопедів” запущено по Україні”, – сказав Шайхет.
Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.
“Ми готові їх погасити”, – додав начальник обласної поліції.
Нагадаємо, сьогодні ввечері над Україною були помічені дрони-камікадзе, у низці областей вже оголошено повітряну тривогу.