Українців закликали повідомляти про проліт “Шахедів”: куди телефонувати

Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.

Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів": куди телефонувати

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“Декілька груп “мопедів” запущено по Україні”, – сказав Шайхет.

Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.

“Ми готові їх погасити”, – додав начальник обласної поліції.

Нагадаємо, сьогодні ввечері над Україною були помічені дрони-камікадзе, у низці областей вже оголошено повітряну тривогу.

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