«Укргідроенерго» готове спустити Київське водосховище в разі загрози

АТ «Укргідроенерго» готове у разі потреби спустити Київське водосховище, щоб не допустити затоплення Києва. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Персонал станції на місці і не допустить раптового підриву дамби. Відповідно, жодних підтоплень Києва не буде. За потреби ми поступово спустимо воду з Київського водосховища. Зараз проводяться підготовчі роботи до можливого підняття затворів водозливної греблі», — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні персонал турбінного цеху Київської ГЕС для додаткового захисту встановив надагрегатну кришку гідроагрегату №9.

«В комплексі з іншими заходами, будівля Київської ГЕС надійно захищена від ворога. Просимо зберігати спокій та не піддаватись інформаційним атакам ворога», — додали у компанії.

Нагадаємо, цієї ночі була здійснена атака на Київську ГЕС. Українські збройні сили під час тривалих боїв відбили ГЕС. Технічний персонал залишався в сховищах.

Після завершення операції персонал приступив до роботи.

Наразі Київська ГЕС працює в штатному режимі. // zn.ua