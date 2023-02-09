Укроборонпром спільно з країною НАТО розпочали виробництво боєприпасів для 120-мм мінометів

Днями державний концерн уклав відповідний контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

В Укроборонпромі зазначають (https://t.me/UOP_Official/1025), що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Раніше Укроборонпром розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів. Якщо 82-мм міна виготовляється за удосконаленою фахівцями підприємств Укроборонпрому технологією, руками співробітників підприємств Концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження.

Міністерство оборони України