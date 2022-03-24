Унаслідок обстрілу Сумщини загинула людина, є постраждалі

В Охтирці ракети окупантів влучили в багатоповерхівки.

Через нічні обстріли окупантів Сумської області загинули і постраждали мирні жителі.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький.

“Ніч пройшла відносно спокійно на території області, крім Охтирського району”, – йдеться в повідомленні.

Живицький зазначив, що Тростянецька громада є гарячою точкою вже котру добу.

“Також вночі ворожа російська армія ракетними ударами обстріляла Охтирку. Потрапляння у житловий сектор, багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі цивільні люди”, – додав голова ОДА.

Оновлення. В Охтирці з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини. Про це повідомили у ДСНС.

В інших населених пунктах Охтирщини по яких ворог наносив авіаційні удари, рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей також проводилось гасіння пожеж житлових будинків.