Унаслідок російської атаки пошкоджено обладнання енергоінфраструктури в чотирьох областях

Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку і Київську області.

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура.

Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях. Про це повідомили в Укренерго.

“Пошкоджено обладнання на об’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях”, – йдеться у повідомленні.

Наслідки уточнюють. // LB.ua