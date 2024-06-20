Унаслідок російської атаки пошкоджено обладнання енергоінфраструктури в чотирьох областях
Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку і Київську області.
Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура.
Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях. Про це повідомили в Укренерго.
“Пошкоджено обладнання на об’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях”, – йдеться у повідомленні.
Наслідки уточнюють. // LB.uaTweet