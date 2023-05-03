Уночі в районі Кремля пролунали два вибухи, очевидці бачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни

Уночі в районі Кремля пролунали два вибухи, повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцевих жителів у районній групі.

Там же стверджується, що “мешканці будинку на набережній бачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни після хлопків”.

“Хлопки” були схожі на гуркіт грому, пишуть жителі вулиці Серафимовича. Підсвічування Кремля та Кремлівської набережної було вимкнено.