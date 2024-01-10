Уряд Ізраїлю дозволив українцям перебувати в країні до кінця 2024-го

Українська сторона вважає це рішення особливо щедрим “в такі непрості часи для держави Ізраїль”.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що уряд ухвалив рішення про продовження дозволу на перебування в країні для громадян України до кінця 2024 року, назвавши це свідченням підтримки. Заяву дипломата цитує пресслужба українського посольства на своїй сторінці в Facebook, зауваживши, що “це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль”.

“Ми високо цінуємо це рішення. Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу”, – цитує також посольство коментар Корнійчука.

Донедавна відносини Києва та Єрусалима були непростими. Напруга (яка, ймовірно, досі існує) у них зросла з двох причина. Перша – Ізраїль відмовився передавати Україні засоби ППО. За словами посла Міхаеля Бродського, країна побоюється продавати “Залізний купол”, адже там переймаються, що це озброєння може потрапити до рук або Ірану, або терористичних організацій.

Друга причина – відмова на в’їзд для біженців з України в Ізраїль. За словами посла Євгена Корнійчука, її рівень в країні становить аж 5%, що свідчить про те, що Єрусалим не дотримується угоди про безвіз. Тож українська влада думає про те, аби призупинити дію цього документа на деякий час. Ізраїльська сторона тим часом попереджає, що якщо Київ піде на це, то повернути безвіз буде дуже важко.