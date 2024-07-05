Уряд призначив нових заступників міністра оборони: що про них відомо

Кабінет Міністрів України 5 липня затвердив на посадах двох заступників міністра оборони. Ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Про нові призначення на посади йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони. Відомо, що заступників призначили за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

“За поданням міністра оборони Рустема Умєрова Кабінет Міністрів України затвердив на посаді заступника міністра оборони України Анатолія Олександровича Клочка”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, він народився у 1963 році в Харкові, закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ у 1985 році, Національну академію оборони України у 2003 році та Національний університет оборони України у 2019 році. З 1999 по 2005 рік командував ракетною бригадою армійського корпусу, у 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік був начальником Центрального управління забезпечення засобами ураження. З жовтня 2022 року Клочко служив у військовій частині А0515, повідомили у пресслужбі МОУ.

Крім того, за інформацією пресслужби, уряд призначив Олександра Сергія заступником міністра оборони.