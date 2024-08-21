Уряд спростив надання відстрочки від мобілізації громадянам, які доглядають хворих
Кабмін переглянув документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов’язаних громадян, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Крім того, військовозобов’язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір’ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім’ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.
Окрім того, військовозобов’язаним, які мають батьків з інвалідністю І або II групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. За українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов’язані їх утримувати й мають право на відстрочку.
Цією ж постановою змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.
Постанова, розроблена Міністерством соціальної політики, була ухвалена на засіданні уряду 16 серпня. // ГлавкомTweet